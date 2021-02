OL-RC Strasbourg EN DIRECT : Les Lyonnais ont encore une belle occase de reprendre la tête de la Ligue 1… Suivez le match avec nous à partir de 18h45…

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On vous donne rendez-vous en direct du Parc OL pour un match que devront bien négocier les Lyonnais (2es), s'ils veulent continuer de s'accrocher au rythme du redoutable leader lillois et du grandissime favori PSG (3e). Rudi Garcia peut compter sur un effectif quasi au complet, hormis le taulier Jason Denayer (blessé à la cuisse) au moment d'accueillir une équipe strasbourgeoise (15e) bien relancée en 2021, avec une seule défaite en six matchs. Du côté du Racing, il faudra faire sans Simakan (blessé), Mothiba et Sels (en reprise), ainsi que la recrue Guilbert, en quarantaine après son transfert d'Aston Villa. Comme la semaine passée, la bande à Memphis Depay a la chance de jouer avant ses deux concurrents directs et elle peut donc reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1, et mettre un (léger) coup de pression au Losc et au PSG, programmés demain. Allez, on vous dit à très vite pour ce match.

» Pour vibrer avec nous devant cette rencontre de la 24e journée de L1 OL-Strasbourg, rendez-vous par ici ce samedi dès 18h45, avec un coup d’envoi à 19 heures…