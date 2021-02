FOOTBALL Auteur d’un but et de deux passes décisives, mardi contre Ajaccio (5-1), l'attaquant algérien semble avoir pris ses marques avec sa nouvelle équipe

Islam Slimani a inscrit son premier but avec l'OL, mardi en Coupe de France contre Ajaccio. JEFF PACHOUD — AFP

Islam Slimani n’avait plus marqué ou offert de passe décisive dans un match officiel depuis quasiment un an jour pour jour (le 14 février 2020 lors d’un Monaco-Montpellier en Ligue 1). Une anomalie pour l’attaquant algérien, qui a pleinement profité de sa première titularisation de la saison, mardi en 32e de finale de Coupe de France.

Mis de côté à Leicester (une seule apparition en Premier League) puis auteur d’entrées en jeu mitigées depuis son arrivée à l’OL le mois dernier (70 minutes en cinq matchs), Islam Slimani a vraiment lancé son aventure lyonnaise lors de la facile qualification lyonnaise contre l’AC Ajaccio (5-1).

« Memphis et lui ont été très complémentaires »

Comme durant sa superbe saison à l’AS Monaco (9 buts et 8 passes décisives), il s’est montré chirurgical pour conclure au premier poteau un centre de Mattia De Sciglio (2-0, 23e). Dans son registre de joueur généreux à l’activité folle, l’attaquant de 32 ans a également signé mardi deux offrandes à Memphis Depay (1-0, 10e) et Rayan Cherki (4-0, 38e). Un match plein idéal pour débloquer l’unique recrue du mercato hivernal lyonnais, arrivée en remplacement de Moussa Dembélé.

« Son entente avec Memphis a été bonne, souligne Rudi Garcia. Ce sont deux joueurs qui aiment décrocher et ils ont été très complémentaires devant. On sait qu’Islam est un garçon qui bonifie le joueur qui évolue à côté de lui. » Et pas seulement à en croire Houssem Aouar : « Islam nous apporte beaucoup de confiance parce qu’il en a énormément en lui. » L'OL s’est bel et bien doté d’un atout supplémentaire en vue de la course au titre en Ligue 1.