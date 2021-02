L'an passé, le meeting avait attiré la foule — F.Launay/20 Minutes

Le meeting d’athlétisme en salle de Liévin aura bien lieu ce mardi soir.

Pour maintenir l’événement, il aura fallu appliquer des mesures sanitaires très strictes à des athlètes venus du monde entier.

Liévin n’a pas voulu baisser les bras. Malgré le contexte sanitaire, le meeting d'athlétisme en salle, considéré comme le meilleur du monde, aura bien lieu mardi soir à huis clos dans des conditions sanitaires exceptionnelles. « On ne pouvait pas se permettre d’abandonner. Ce qui a prévalu, c’est une crédibilité au bout de 27 éditions mais aussi un respect hyper strict de conditions sanitaires incroyables. C’est un mini village olympique qui s’est refermé sur le stade couvert depuis cinq jours », raconte Philippe Lamblin, président de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France.

Concrètement, il est possible d’entrer et de sortir de l’Arena sans montrer patte blanche. Un test PCR négatif est indispensable pour pénétrer dans le stade où les athlètes s’entraînent, dorment et mangent. Même chose pour les équipes de télé chargées de retransmettre l’événement. Tout est pensé pour que les athlètes ne se croisent pas pour éviter le plus de contacts possible.

Un plateau de très haut niveau

Une véritable bulle sanitaire que tout le monde n’a pas pu rejoindre. Venus du monde entier comme l’Ethiopie, le Kenya ou encore les Etats-Unis, les athlètes ont dû passer des frontières de plus en plus hermétiques. Si certains ont été refoulés aux aéroports, le plateau reste dingue. Cinq hommes au-dessus des 6 mètres au concours de saut à la perche (dont Lavillenie et le recordman du monde Duplantis), un champion du monde et un recordman d’Europe sur 1.500 mètres, le gratin mondial s’est donné rendez-vous sur la piste rapide de Liévin où huit records du monde ont déjà été battus dans le passé.

Seuls absents de marque : les 5.000 spectateurs qui garnissent habituellement les tribunes du stade couvert. Un véritable crève-cœur pour des organisateurs qui n’ont pas eu d’autre choix que de faire sans public. L’essentiel est sauvé : l’événement, financé par des partenaires privés et des collectivités locales, aura bien lieu. Un exploit en ces temps de pandémie.

« On réussit un tour de force incroyable »

« Grâce à tous les bénévoles organisateurs, on réussit un tour de force incroyable. Mais il faut rester humble car rien n’est acquis jusqu’à mardi soir. Quoi qu’il arrive, ça prouve qu’on peut relever la tête dans cette période compliquée », conclut Lamblin.

Depuis sa création en 1987, le meeting a été annulé six fois pour cause de problème de charpente. Mais le virus mondial n’aura pas réussi à se mettre en travers de l’événement.