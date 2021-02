Renaud Lavillenie a franchi 6m02 à Tourcoing. — Uli DECK / POOL / AFP

Avec 6,02 mètres, Renaud Lavillenie a repris la meilleure performance mondiale de l’année au Suédois Armand Duplantis ​dimanche en fin d’après-midi lors du meeting de Tourcoing. Le perchiste français a passé pour la première fois la barre des six mètres en compétition depuis mars 2016. « C’est une belle journée, ça me fait plus que plaisir. Je savais que j’en étais capable vu ce que je faisais à l’entraînement, que cet objectif pouvait devenir réalité à court terme », a expliqué le champion olympique 2012 à Londres et vice-champion olympique à Rio en 2016.

« C’est clairement un retour à mon meilleur niveau. Les gens ne m’écoutaient pas mais j’expliquais pourtant que depuis l’hiver 2017 j’ai eu des galères, des petites blessures qui m’ont gêné pendant mes préparations. Aujourd’hui cela fait six mois que je n’ai pas de soucis physiques, que je peux m’entraîner tous les jours, donc le travail paye », a expliqué celui qui a effacé 6,02 mètres lors de sa première tentative à Tourcoing, avec une petite marge sur la barre.

20e concours à plus de 6 mètres

Fidèle à sa réputation de compétiteur insatiable, le vice-champion olympique s’est permis dimanche une tentative ratée à 6,20 m, ce qui aurait été un nouveau record du monde, alors que Duplantis s’était frotté à 6,19 m sans succès dans l’après-midi. Ce concours replace Renaud Lavillenie dans la hiérarchie mondiale, après avoir été jeté ces dernières années dans l’ombre de Duplantis, mais aussi de l’Américain Sam Kendricks et du Polonais Piotr Liseck, tous auteurs de plusieurs sauts à plus de 6 mètres.

« Je me suis redonné la possibilité de rêver d’un cinquième titre européen en salle », explique-t-il en évoquant l’Euro indoor de Torun (Pologne) prévu du 5 au 7 mars. « "Mondo " a l’avantage, il a fait 6,18 m, 6,15 m l’été dernier. Mais sur un concours il peut s’en passer des choses… » Avant Torun, ses retrouvailles avec Duplantis interviendront dès le 6 février à Rouen, puis trois jours plus tard, le 9 à Liévin, et le 27 février dans la compétition qu’il organise à Clermont-Ferrand.