Renaud Lavillenie (Archives) — CHINE NOUVELLE/SIPA

Il s’appelle Armand Duplantis. Il est Suédois et a 20 ans. Il détient depuis ce samedi le record du monde du saut à la perche. Le jeune homme a en effet battu le record du monde du saut à la perche du Français Renaud Lavillenie grâce à un saut à 6,17 mètres lors du meeting en salle de Torun, en Pologne.

Champion d'Europe 2018 et vice-champion du monde en octobre à Doha, Duplantis a franchi 6,17 m à son deuxième essai pour effacer la marque de 6,16 m de Renaud Lavillenie établie en février 2014 en Ukraine.

SIX POINT SEVENTEEN METERS NEW WR @mondohoss600 pic.twitter.com/dkZHhIacNc — Andreas Duplantis (@dreasduplantis) February 8, 2020

Né et élevé aux Etats-Unis, mais représentant la Suède en compétition internationale, le pays de sa mère, Duplantis est entré dans la légende de l’athlétisme en ayant désormais sauté plus haut que le « Tsar » ukrainien Sergei Bubka (6,15 m en 1993) et que le champion olympique 2012 français, toujours en activité et en plein concours lui-même à Rouen en France.

Un été dans le jardin de Lavillenie

Dans une forme éblouissante, Armand Duplantis avait annoncé la couleur mardi en manquant de très peu de passer déjà 6,17 m lors du meeting de Düsseldorf (Allemagne), remporté avec un meilleur saut à 6 m.

Pour l’anecdote, Renaud Lavillenie avait invité, l’été dernier, «Mondo» Duplantis pour un concours de saut à la perche dans son jardin. Le relais est désormais officiellement passé.