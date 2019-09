Renaud Lavillenie aux mondiaux de Doha — AFP

Il faut avouer qu’on ne l’avait pas vu venir. Lui non plus à vrai dire. « Je n’ai pas pris le concours à la légère, je me suis appliqué mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas », a réagi Renaud Lavillenie samedi, après son élimination dès les qualifications aux Mondiaux de Doha. Une première, dans un grand championnat en plein air, dans la carrière du recordman du monde du saut à la perche. Mais l'athlète français a refusé d’y voir le signe d’un quelconque déclin à 33 ans.

Donnant rendez-vous en 2020, Renaud Lavillenie prévient : « Personne n’a le droit de dire ce que je dois faire et que c’est déjà fini. Cela fait 10 ans que je fais 18 médailles et je rate une compétition et on dit que c’est fini, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Je vais rigoler et prendre beaucoup de légèreté par rapport à ça. (…) Je suis touché, c’est une désillusion mais il faut savoir l’accepter. Je vais utiliser cette frustration pour être meilleur. Je n’ai pas prévu d’arrêter ma carrière là-dessus. »

Un autre Lavillenie en finale de la perche

Son frère, Valentin Lavillenie, s’est lui qualifié pour la finale. Il en sera d’ailleurs le seul représentant tricolore. Il était pourtant en larmes, après avoir vu son grand frère échouer : « Il est émotif et là c’était un de nos objectifs d’aller en finale ensemble. Mais ce sont des choses qui arrivent. (…) Je suis content pour lui qu’il ait pu être bon et qu’il ait fait ce qu’il fallait pour aller en finale. Maintenant, il a une compétition à préparer tranquillement. Moi, je passerai au-dessus de ça dans quelques semaines, je ne suis pas trop inquiet. Je serai là pour lui donner tout ce qu’il faut. Ce sera un moment particulier d’être en tribunes. Il faut maintenant qu’il se détende pour prendre du plaisir dans deux jours. »