Kevin Mayer lors des championnats de France d'athlétisme, le 27 juillet 2019. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Après Yohann Diniz, Kevin Mayer. Le recordman du monde du décathlon a à son tour livré le fond de sa pensée concernant la tenue des Mondiaux d'athlétisme à Doha, samedi. Pour lui, c’est « une catastrophe », avec des températures caniculaires et la faible affluence dans les tribunes du Khalifa stadium.

« On voit tous que c’est une catastrophe, qu’il n’y a personne dans les tribunes, a déclaré Mayer, qui entrera en lice mercredi. La chaleur n’est pas du tout adaptée, il y a eu près de 30 abandons sur le marathon dames (vendredi). C’est triste. Il faut laisser la place à la raison et plus se concentrer sur la passion sinon j’aurais boycotté ces Championnats. »

28 abandons sur 68 partantes lors du marathon

« Je suis ici et je ne pense qu’à mon décathlon et pas à ce qu’il y a autour mais je n’en pense pas moins, a-t-il ajouté. On n’a pas vraiment mis les athlètes en avant en organisant les Championnats ici, on les a mis en difficulté. A nous de ne pas faire les princesses et d’y arriver mais c’est sûr que l’on n’est pas du tout dans les bonnes conditions pour faire des performances. »

Sur les 68 partantes du marathon dames couru dans la chaleur étouffante de Doha (environ 32 degrés et 73 % d’humidité), malgré un départ donné en pleine nuit, 28 ont abandonné. La dernière a fini à plus de trois quarts d’heure de la médaillée d’or.