Ce sera sans doute l’une des images de ces Mondiaux d'athlétisme. Ce vendredi, dans le dernier tour d’une série du 5.000m, le coureur d’Aruba Jonathan Busby, visiblement épuisé et au bord de l’effondrement, a terminé largement soutenu par un autre concurrent. Un geste qui déclenchera une standing-ovation du stade Khalifa à Doha ( Qatar), où s’est ouverte la compétition internationale ce jour.

Braima Suncar Dabo, de la Guinée Bissau, est venu à sa rescousse pour soutenir Busby durant les 250 derniers mètres après l’avoir rattrapé et vu qu’il ne pourrait finir sans son aide.

A great moment of sportsmanship between two athletes at the #WorldAthleticsChamps. pic.twitter.com/n0OPncOstF