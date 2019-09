Jimmy Vicaut — Ian Stephen/ProSports/REX/SIPA

Sale journée pour les Français aux Mondiaux d'athlétisme de Doha. Alors que Renaud Lavillenie se faisait éliminer du saut à la perche dès les qualifs, sur la piste les chances tricolores se sont aussi réduites : le sprinteur Jimmy Vicaut a échoué à se qualifier pour la finale du 100 m et Rénelle Lamote a été éliminée du 800 m.

Vicaut a terminé seulement 7e de la dernière demi-finale (10.16), et manque la qualification pour la finale mondiale pour la 2e fois de sa carrière (en cinq participations). « J’ai merdé mon départ et ma fin de course, a réagi le recordman d’Europe (9 sec 86). C’est un 100 m, pas un 200 ou un 400. J’ai vraiment merdé ma course. Je la sentais pourtant bien. Quand je vois que le dernier qualifié passe avec 10 sec 11… Je sais les faire. Tout va bien, je ne suis pas blessé, il y aura des regrets, assure le sprinteur. Je vais me concentrer sur le relais maintenant et après je prendrai de bonnes vacances, ça me fera du bien. C’est dommage, j’avais un truc à jouer. J’étais bien, confiant, serein, et je n’avais pas de doute, j’étais tranquille. »

Quant à la vice-championne d’Europe Rénelle Lamote, elle n’a terminé que 6e de sa course en 2 min 02 sec 86.