Certains se font des barbecues, d’autres préfèrent utiliser leur jardin pour se faire des remakes de championnats d’Europe. C’est le cas du perchiste Renaud Lavillenie qui a invité dimanche le nouveau prodige de sa discipline, Armand Duplantis, dans son jardin à Clermont-Ferrand pour une petite séance privée de saut à la perche.

Depuis plusieurs années, le recordman du monde s’est fait installer un sautoir privé derrière sa maison auvergnate. Il a donc invité son ami « Mondo » à répéter leurs gammes avant le meeting de Monaco, comptant pour la Ligue de Diamant, où ils sauteront tous les deux vendredi.

