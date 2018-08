VIDEO. Championnat d'Europe: Renaud Lavillenie en bronze, battu par les prodiges Duplantis et Morgunov

Renaud Lavillenie n'a pu faire mieux que troisième à l'issue d'un concours exceptionnel de saut à la perche aux championnats d'Europe de Berlin. — ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Renaud Lavillenie ne remportera pas de quatrième titre européen cette saison. Ce dimanche soir, le Français, en bronze, a été battu par les prodiges Armand Duplantis, 18 ans et plus jeune homme au-dessus des six mètres (6,05 m), et Timur Morgunov, 21 ans, qui a passé 6,00 m aux championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin.

😱 Renaud Lavillenie n'avait plus le droit à l'erreur après deux essais ratés à 5,80m... Mais dos au mur, il a relancé son concours en franchissant 5,85m ! #EC2018 #Berlin2018



🔛Suivez la finale du saut à la perche ici : https://t.co/CNP70foKZ6 pic.twitter.com/TK4eeMFWKk — France tv sport (@francetvsport) August 12, 2018

Au terme d’un concours exceptionnel, le Suédois Duplantis a pulvérisé le record du monde junior et Lavillenie n’a pas su faire mieux que 5,95 m. Le Russe et le Suédois se disputaient l’or dans une fin du concours haletante.

De l’argent aussi au lancer de marteau dame

La France a glané une autre médaille ce dimanche soir et en argent cette fois-ci. C’est Alexandra Tavernier, au lancer de marteau qui la ramène et en profite, par le même coup, pour établir un nouveau record de France avec un lancer superbe mesuré à 74,78 mètres.

74,78m ! Alexandra Tavernier bat le record de France de Manuela Montebrun au lancer de marteau... Dès son 1er essai ! De quoi la porter en tête du concours ! 🤩 #EC2018 #Berlin2018 pic.twitter.com/0tEwaOlpkg — France tv sport (@francetvsport) August 12, 2018

Mais elle est restée toutefois derrière la grandissime favorite, la Polonaise Anita Wlodarczyk qui remporte son 4e titre d’affilée. Celle-ci a pris rapidement la tête du concours avec un 2e essai à 76,50 m, puis 78,94 au 4e essai, nouveau record des Championnats d’Europe.