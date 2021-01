Thomas Tuchel félicite Azpilicueta après son premier match sur le banc des Blues. — Frank Augstein/AP/SIPA

Pour son premier match sous les ordres de Thomas Tuchel arrivé mardi, Chelsea n’a pu faire mieux que 0-0 contre Wolverhampton qui le laisse au 8e rang, à 5 longueurs des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Pour l’ex-entraîneur du PSG, ce premier contact avec l’équipe en compétition a été plutôt encourageant.

Tuchel satisfait de l’intensité

Il avait misé sur l’expérience en reléguant sur le banc les jeunes Reece James, Tammy Abraham et surtout Mason Mount pour leur préférer Cesar Azpilicueta, Olivier Giroud et Kaï Havertz. Très actif sur le bord de la touche, donnant constamment des instructions, Tuchel a tenté d’imprimer sa marque à son équipe et notamment son goût immodéré pour la possession du ballon.

Mais face à des Wolves qui, depuis qu’ils ont battu les Blues (2-1) à l’aller, mi-décembre, n’avaient pris que 2 points en 6 matchs, son équipe a eu du mal à se montrer dangereuse, même si Matteo Kovacic (83e) et Callum Hudson-Odoi (85e) auraient pu forcer la décision.

« J’ai beaucoup aimé (notre prestation) parce que j’ai été très satisfait de l’intensité, de l’attitude, de l’énergie et de la qualité de mon équipe, a toutefois estimé Tuchel. Nous nous sommes améliorés au fil des minutes en seconde période. Malheureusement, nous n’avons pas pu marquer. Mais si nous nous appliquons sur nos prestations comme ça, les résultats suivront ». Au moins Tuchel peut-il se dire qu’il ne risque pas d’être viré chaque fin de semaine comme c’était le cas au PSG depuis six mois.