Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Pour sa deuxième participation au Vendée Globe, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a remporté la course mythique autour du monde. Il a franchi la ligne d’arrivée en troisième position à 4 heures 19 cette nuit, mais à la faveur d’une compensation (de 10 heures 15 minutes) obtenue parce qu’il s’était dérouté pour venir en aide à Kevin Escoffier fin novembre, il a finalement été déclaré vainqueur.

Il a vu un de ses plus sérieux concurrents casser dans le finish

Le skippeur devait franchir la ligne avant 6 h 50 et 48 secondes exactement jeudi matin pour remporter le Vendée Globe. Il n’aura finalement pas vraiment tremblé dans les dernières heures de course. D’autant que Boris Herrmann, un de ses plus sérieux concurrents disposant lui aussi d’une compensation (6 heures) a heurté un chalutier et vu ses espoirs de victoire s’envoler mercredi soir peu avant 21 heures.