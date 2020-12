Charlie Dalin, sur Apivia — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Bestaven reprend la pole

Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a repris la tête du Vendée Globe devant Charlie Dalin (Apivia) et Jean Le Cam, samedi au pointage de 04h00 GMT. Bestaven navigue à 32,3 milles nautiques (59 km) devant Dalin, qui prend du retard après l'avoir dépassé quelques heures plus tôt. Jean Le Cam (Yes we Cam !) poursuit sa remontée, prenant de justesse la troisième place au classement – à 236 milles de Bestaven (438 km) – mais talonné par l’Allemand Boris Herrmann, qui se trouve à moins d’un mille de sa poupe.

1. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) à 9.641,1 milles de l’arrivée

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 32,3 milles du premier

3. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 236,8

4. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 237,1

5. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 250,4

6. Isabelle Joschke (GER/MACSF) 266,3

7. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 283,2

8. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 291,4

9. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 292,6

10. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 301,4

Dalin ouvre ses cadeaux de noël

S’il a perdu provisoirement la tête, Charlie Dalin a pu se consoler en ouvrant ses cadeaux vendredi après-midi dans le Pacifique Sud. Dans le désordre, un jeu de sudoku niveau experts pour occuper ses nuits, une bio de Nelson Mandela, un dessin de ses enfants, des bonbons sous vide, et un soin du visage (à garder pour l’arrivée peut-être ?). Comme quoi les rennes du Père Noël peuvent vraiment livrer partout encore mieux qu’Amazon.

La dépression de Thomas Ruyant

Amputé d’un foil et piégé dans un anticyclone qui l’empêche d’avancer d’un mètre, le navigateur de Linked Out a du mal à dissimuler sa petite déprime du moment à nos confrères de la Voix du Nord :

« Le bateau, ça va. Après, je suis dans une situation où je suis un peu le dindon de la farce. J’ai un peu cette sensation ce matin et ce n’est pas une très bonne sensation parce que je mets beaucoup d’énergie et que je n’ai pas l’impression d’être maître de ce qui se passe. Ça part devant et ça recolle très fort par-derrière. Je suis dans une situation que je ne peux absolument pas éviter. J’ai cet anticyclone qui m’a fait faire beaucoup de route nord et ça va continuer. Et là je suis au près (vent de face) dans la grisaille à piocher dans la mer pendant que derrière ils sont dans des conditions faciles et que ça va avancer vite pour eux. Le moral n’est pas au mieux ce matin, ça, c’est sûr ».

Le bord à bord surréel entre Le Cam et Hermann

Le roi Jean fait encore le spectacle dans ce Vendée Globe, avec un duel épique mené à quelques mètres de distance avec l'Allemand Boris Hermann​ qui a filmé la scène.

Le Skippeur breton l’a dépassé dans la journée de vendredi pour prendre….500 mètres d’avance au coeur de la nuit. On croirait le peloton qui visse pour semer un concurrent au général dans un coup de bordure. Ca tire, ça tire, et puis ça craque