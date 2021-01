Sebastien Loeb a été contraint à l'abandon. — Ernesto Arias/SIPA

La poisse, encore. Sebastien Loeb a été contraint d’abandonner le Dakar après n’avoir pas réussi à boucler la 8e étape, ce lundi. Le nonuple champion du monde de rallye a été victime de deux crevaisons d’après les organisateurs.

Le camion d’assistance de l’équipe britannique BRX n’a pas pu rejoindre le pilote avec le matériel adapté afin de permettre la réparation à la suite de sa deuxième crevaison, forçant le Français à jeter l'éponge​.

Loeb, 46 ans, participait à son cinquième Dakar. Il compte deux autres abandons en 2016 et 2018 et avait fini 2e en 2017 et 3e en 2019.