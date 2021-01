Marc Hirschi a été élu super combatif du Tour 2020 — Christophe Ena/AP/SIPA

Si vous avez suivi le Tour de France 2020, vous le connaissez forcément. Le très offensif Marc Hirschi ne roulera plus pour DSM (ex-Sunweb), la nouvelle équipe de Romain Bardet. Celle-ci a annoncé la rupture du contrat – à un an de son terme - de son coureur suisse avec effet immédiat. Aucune explication n’a été donnée.

Agé de 22 ans, Hirschi a gagné l’an passé l’étape du Tour de France arrivant à Sarran (Corrèze) puis la Flèche Wallonne. Il est aussi monté sur le podium du championnat du monde à Imola (3e) et s’est classé deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Le Bernois, champion du monde espoirs en 2018, avait rejoint en 2019 l’équipe Sunweb, évoluant au plus haut niveau mondial (WorldTour).

Une grosse équipe l’attend

Le nom de la future équipe de Hirschi n’est pas encore connu, mais les noms d’Ineos et Trek circulent déjà dans l’air. « Il a été convenu que l’accord sera résilié avec effet immédiat et qu’aucune autre observation ne sera faite », a ajouté DSM en souhaitant au coureur « le meilleur pour la suite de sa carrière » et en le remerciant pour ce qu’il a apporté à l’équipe.