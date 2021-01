Steph Curry commence la saison en fanfare. — Tony Avelar/AP/SIPA

Plus prolifique que jamais : la star des Golden State Warriors​ Stephen Curry a inscrit 62 points dimanche soir, un record personnel qui a facilité la victoire des siens face à Portland, alors que les Clippers ont rejoint la tête de la conférence Ouest grâce à leur victoire sur les Suns.

Certes, Damian Lillard (32 points, 4 rebonds, 4 passes) ou CJ McCollum (28 points, 9 rebonds, 5 passes) n’ont pas démérité du côté des Trail Blazers. Mais dimanche à San Francisco, Stephen Curry leur a volé la vedette. Avec 62 points, la star de Golden State a inscrit pas loin de la moitié des points de son équipe, finalement victorieuse 137-122 de Portland.

Curry stoppe sa série de lancers francs

Le double MVP a signé dimanche le match le plus prolifique de sa carrière, à bonne distance toutefois du record absolu en NBA, détenu par Wilt Chamberlain avec 100 points, en 1962. « J’essaie de rester humble et dans l’instant présent. Tant que je continue à être agressif et décisif, alors de bonnes choses continueront à se produire », a fait valoir Curry, dont le meilleur total sur un match était jusqu’ici de 54 points.

Tout n’a cependant pas été parfait dimanche pour la star des sextuples champions NBA : en manquant un lancer franc pendant le premier quart-temps, Curry a interrompu une série de 80 lancers convertis d’affilée depuis mars 2019. Au classement de la conférence ouest, les Warriors rejoignent Portland, Houston et Sacramento, qui comptent comme eux autant de victoires que de défaites.