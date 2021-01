Et bonne année, Rudy. Invité du podcast de sport américain All Things Covered, le légendaire Shaquille O’Neal s’en est pris au mega contrat « bullshit » à 205 millions de dollars sur cinq ans signé récemment par le Français Rudy Gobert avec le Utah Jazz. « Ce n’est pas pour faire le hater, explique le Shaq. Ca devrait être une source d’inspiration pour tous les petits enfants. Vous pouvez tourner à 11 points de moyenne en NBA et obtenir un contrat à 200 millions. »

"This is a moment for a lot of kids that think they can't make it"



Shaq made his opinions on Rudy Gobert's new $200m contract VERY CLEAR on @ATCoveredPod.