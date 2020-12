Charles Traoré juste après son égalisation sur le fil contre Angers. — Sebastien SALOM-GOMIS / AF

Le FC Nantes (15e) a réussi à égaliser (1-1) contre Angers, à la Beaujoire, ce dimanche après-midi.

Un point en trompe l’œil pour les Canaris tant ils ont manqué de tout ce dimanche contre voisin.

Avant d’aller à Lyon, mercredi, pour le dernier match de l’année, cette équipe du FCN n’a jamais autant douté d’elle-même.

Certains sont méconnaissables (Blas, Pallois), d’autres tout simplement plus au niveau (Louza, Touré, Emond). La saison du FC Nantes (15e actuellement) ressemble à une lente agonie dont l’issue pourrait très bien ressembler aux affres d’une relégation en Ligue 2 en mai. Ce dimanche, on se demande encore comment les Canaris ont pu arracher un point (1-1) contre le SCO. Le voisin angevin a le aussi le droit de se poser la question tant il est tombé à la Beaujoire sur une équipe sans âme et sans vie.

L’entraîneur nantais Patrick Collot : « Quand on égalise dans les dernières secondes avec beaucoup de courage et de volonté, on peut parler de petit miracle. » Et d’un grand coup de chance vu le but inscrit par Traoré, lequel a contré du torse une tentative de lob d’El Melali au bout du bout du temps additionnel. Les Canaris avaient néanmoins manqué de réussite quelques secondes avant lorsque Ndilu avait trouvé le poteau d’un Bernardoni archi-battu.

Mais avant cette montée d’adrénaline dans le temps additionnel, le FCN, c’était l’encéphalogramme plat. Un seul tir cadré dans ce match (un coup franc de Girotto à la 22e). Un chiffre désastreux pour une formation sur sa pelouse et censée se révolter pour égaliser… « Si on est aussi pauvre qu’aujourd’hui, les jours, les semaines à venir seront difficiles, avoue quand même un Patrick Collot sans émotion au pupitre. On en a conscience. On avait fait un pas en avant à Reims [défaite 3-1] dans le contenu, là, on ressort déçu. Je retiens aussi la volonté et le courage des garçons qui y ont crû jusqu’au bout. » Mais ces vertus ne suffiront pas aux Canaris pour se maintenir en Ligue 1.

Ce FCN traîne sa misère

La réorganisation tactique en 4-3-3 de Collot depuis le limogeage de Gourcuff donne peut-être un peu plus de garanties sur le plan défensif au FCN, mais semble totalement dénaturer son jeu offensif. Absence de solutions pour le porteur du ballon et de mobilité autour de celui-ci, le FCN fait peine à voir. A l’image d’un Simon, plein d’envie mais souvent trop prévisible dans ses initiatives. « C’est toute la problématique d’une équipe qui doute, qui manque de confiance. C’est à chaque joueur de se remettre en question. »

Le capitaine Nicolas Pallois, qui a regretté une poussette de Romain Thomas sur l’ouverture du score angevine (42e), le concède : « On est dans le dur. Si on est là, ce n’est pas un hasard. Il faut se mettre dans la tête qu’on joue le maintien. » Comme si ce constat pourtant évident n’était pas encore dans l’esprit de tous ses partenaires.

L’environnement scabreux (manifestations de supporteurs, soupçon de fraude fiscale du président Kita etc.) autour du club peut-il peser sur cette formation, qui semble avoir davantage besoin d’un psychologue qu’un entraîneur en ce moment ? « Ce n’est pas l’idéal, concède Collot. Maintenant, si on est aussi faible car l’environnement est négatif, j’ai de l’inquiétude à avoir pour les matchs à venir. »