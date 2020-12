FC Nantes-Angers EN DIRECT : Les Canaris se rebiffent un peu, mais sont très maladroits (à l'image de Simon)

Ambiance électrique en ce moment au FC Nantes. Le club, présidé par Waldemar Kita, n’a plus gagné depuis six rencontres et est au bord de la zone rouge (17e). Avant cette rencontre, la Brigade Loire (groupe de supporteurs) a appelé à un rassemblement « pacifique et statique » à côté du stade de la Beaujoire (à huis clos encore aujourd’hui). Objectif : réfléchir à un nouvel avenir du FCN et protester forcément contre la gestion du président Kita. Angers (10e) n’est peut-être pas le meilleur adversaire pour se relancer car les voisins du Maine-et-Loire restent sur trois victoires contre les Canaris, dont une il y a un an ici à la Beaujoire ( après 52 années de disette​). Une rencontre qu’on vous propose de suivre en direct ici… et on vous racontera également l’avant-match avec notamment cette manifestation. A tout'.

» Rendez-vous à 14 h 45