Les salariés du FC Nantes s’inquiètent du « climat de haine »

FOOTBALL Du personnel administratif a été ciblé et insulté. Les représentants du personnel appellent au calme et au respect

La manifestation de dimanche à la Beaujoire. — LOIC VENANCE / AFP

Intervention inhabituelle ce vendredi matin en conférence de presse d’avant-match à la Jonelière. Les représentants élus du personnel (CSE) du FC Nantes ont pris la parole pour s’inquiéter des attaques « inacceptables » visant le club depuis plusieurs jours. Dimanche dernier, lors d’une manifestation précédant le match Nantes-Reims, des supporters opposés à la direction du FCN (Waldemar et Franck Kita) avaient dévoilé des banderoles ciblant des salariés administratifs.

« Ils ont diffusé leurs noms de familles. Ils ont insulté certains d’entre eux », s’indignent les représentants du personnel. Des attaques verbales ont aussi été proférées en dehors de cette manifestation. Un « climat de haine » est également « répandu depuis des semaines sur les réseaux sociaux », dénoncent les élus.

« Nous souhaitons pouvoir travailler sereinement »

« Ce climat général, cette violence répétée, nuisent au club plus qu’ils ne le servent, considèrent les représentants du personnel. Nous souhaitons pouvoir travailler sereinement et appelons au clame et au respect de l’institution et des salariés. »

Dimanche, le FC Nantes reçoit Angers au stade de la Beaujoire (15 heures). Une défaite pourrait faire chuter les Canaris, actuels 16e de Ligue 1, à la 18e place au classement.