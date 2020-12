La Russie est exclue pour deux ans des grandes compétitions mondiales, dont les Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2021 et ceux d'hiver de Pékin en 2022, pour avoir transgressé les règles antidopage, a annoncé jeudi le Tribunal arbitral du sport (TAS). Les trois arbitres désignés par le TAS ont réduit de moitié la sanction proposée l’an dernier par l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui devait être de quatre ans, tout en laissant aux athlètes russes jamais sanctionnés pour dopage la possibilité de s’aligner sous bannière neutre.

Les « conséquences » de la tricherie russe, soit le trucage à grande échelle des données informatiques du laboratoire antidopage de Moscou, « ne sont pas aussi importantes que ce que souhaitait l’AMA », reconnaissent les arbitres dans leur décision. Pour justifier leur clémence, ils disent avoir « pris en compte des questions de proportionnalité » des sanctions, « et en particulier, le besoin de promouvoir un changement de culture et d’encourager la prochaine génération d’athlètes russes à participer à un sport international propre ».

