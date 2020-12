Fabrice Amedeo a décidé d'abandonner le Vendée Globe, le 12 décembre 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Quel suspense ! Les écarts sont en train de se réduire grandement en tête du Vendée Globe. Charlie Dalin est toujours leader mais Thomas Ruyant et Yannick Bestaven sont revenus dans son rétro. Derrière le trio, l’inusable Jean Le Cam fait son retour dans le top 5. La tête de la flotte, qui a retrouvé un peu de vent, se dirige vers le Cap Leeuwin (la pointe sud de l’Australie), deuxième des trois caps mythiques du tour du monde, qui devrait être franchi lundi.

Le classement à 9h00

1. Charlie Dalin (Apivia) à 13.823 milles de l’arrivée

2. Thomas Ruyant (LinkedOut) à 73 milles du premier

3. Yannick Bestaven (Maître Coq IV) à 82 milles du premier

4. Damien Seguin (Groupe Apicil) à 215 milles du premier

5. Jean Le Cam (Yes we Cam !) à 217 milles du premier

Dalin mange son pain noir

Le leader en a marre ! Embourbé dans la pétole, il a vu tous ses poursuivants lui manger du terrain ces dernières heures. « Je ne suis pas de nature à me plaindre mais entre le coup de vent que je suis seul à m’être pris et maintenant la pétole que je suis seul à me prendre, ça commence un peu à me peser. Ça suffit ! J’espère que c’est le dernier épisode, a-t-il raconté par radio samedi matin. C’est sûr qu’hier, quand je voyais les autres qui allaient à 19 nœuds et moi à 3 nœuds… Ça veut dire que tu perds 16 milles par heure… Et ça, c’est un peu dur à avaler. Mais la route est longue, la roue finira par tourner. » Il peut se consoler en se disant que c’est toujours lui qui mène la course, malgré tout.

C’est une histoire de fous. @YannickBestaven revient à la hauteur du duo @ApiviaVoile / @ThomasRuyant, tandis que d'autres sont en embuscade une centaine de milles.

Après 40 % du parcours, ce #VG2020 est-il en train de vivre un nouveau départ ? ▶️ https://t.co/wEzoMcgdlj pic.twitter.com/MBDSWun9Hp — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 12, 2020

Fin du voyage pour Amadeo

Vendée terminé pour Fabrice Amedeo. Le skippeur de Newrest – Art & Fenêtres a annoncé son abandon vendredi, au 33e jour de course, après la panne de son second ordinateur de bord qui le prive des informations météo.

« Suite à un nouveau problème d’ordinateur, je ne peux plus télécharger les fichiers météo, calculer la trajectoire optimale, la plus rapide possible mais aussi parfois la plus sage possible. Il est possible de continuer à l’ancienne, sans information et de traverser ainsi les mers du Sud. Mais nos bateaux à foils sont diaboliques dans du vent fort », a-t-il expliqué. Amedeo devrait arriver en Afrique du Sud dans la journée.

Beyou se motive comme il peut

Voilà qui fait du bien au moral. Jérémie Beyou, ancien grand favori de la course qui a été contraint de retourner aux Sables en début de course, a enfin recollé à la queue de la flotte au passage du Cap de Bonne-Espérance, dans la nuit de vendredi à samedi.

« J’ai eu une bonne journée hier, j’ai enfin réussi à recoller au peloton. Ça fait du bien de voir du monde autour. Je viens d’avoir Sébastien Destremau à la VHF, c’était sympa de parler avec quelqu’un de vive voix aussi, a-t-il dit à la vacation de 5h00. C’est l’objectif que je m’étais fixé avant le départ. Avant Bonne-Espérance, je voulais faire la jonction avec le groupe de devant. Premier objectif rempli. C’était important pour moi. Ce sont des petites victoires, il faut en profiter… »

Prochain objectif, laisser le petit groupe de queue derrière lui et recoller au suivant, porte d’entrée dans le top 20 du classement.