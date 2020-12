Charlie Dalin, sur Apivia, mène la flotte du Vendée Globe dans l'Atlantique sud. — Loic VENANCE / AFP

Le journal du 11 décembre

Ca se resserre en tête de course

Qu’est-ce qu’on vibre au chaud sur notre fauteuil pendant que les leaders du Vendée Globe se livrent une lutte sans merci dans les mers du sud. Au réveil, Charlie Dalin (Apivia), pourtant plutôt solidement installé en tête au moment où on l’a abandonné pour notre dodo la veille au soir, avait ralenti et ne comptait plus que 130 miles d’avance sur son dauphin Thomas Ruyant au pointage de 9 h. Et ce n’est pas tout : le Nordiste sur LinkedOut est lui-même rattrapé par Yannick Bestaven (Maître Coq) et Jean Le Cam​ (Yes we Cam !), qui, avec les compensations qu’il va recevoir (un jour, on sait pas quand), est peut-être leader virtuel à l’heure où l’on vous parle. Le suspense est total sur l’Everest des mers, on vibre comme sur le col de la Loze.

Le classement à 9 h

1) Charlie Dalin

2) Thomas Ruyant, à 134 miles

3) Yannick Bestaven, à 161 miles

4) Jean Le Cam, à 244 miles

5) Benjamin Dutreux, à 250 miles

Manuel Cousin fait demi-tour pour réparer son bateau

Les junkies de la cartographie du Vendée Globe l’auront sûrement remarqué, Manuel Cousin naviguait dans la mauvaise direction, c’est-à-dire de l’océan Indien vers le cap de Bonne-Espérance. Non pas que le navigateur sur Groupe Sétin soit devenu fou, mais il était occupé à réparer une avarie sur son safran bâbord fissuré. « C’est en vérifiant le bateau que j’ai constaté cette fissure. J’ai la chance d’avoir eu des conditions météo me permettant de réparer cette nuit. Il faut voir le côté positif ! J’ai peut-être perdu quelques places, mais je suis toujours en course, et c’est le plus important. » Dans l’impitoyable océan Indien, c’est effectivement un moindre mal.

Fabrice Amedeo peut-il continuer à l’aveugle ?

La situation est en revanche plus tendue pour Fabrice Amedeo, qui songe de plus en plus à l’abandon. La dernière mise à jour de la cartographie laisse entendre que le skippeur sur Newrest – Art et Fenêtres met le cap sur… Le Cap, ce qui reviendrait à abandonner la course. Amedeo a été complètement lâché par son système informatique, que lui-même décrit comme une panne aléatoire. S’il bénéficie toujours de ses données GPS, il est par exemple désormais privé de fichiers météo, ce qui est assez problématique pour la suite, surtout à bord d’un Imoca dans l’océan Indien. Si abandon il y a, ce sera donc avant tout pour des raisons de sécurité.

Le lyophilisé ? Quel lyophilisé ?

On vous en parlait il y a plusieurs semaines, les skippeurs du Vendée Globe s’emmerdent de moins en moins avec la nourriture en poudre.

La whey, les barres Feed, tout ça c’est bien sympa, mais rien ne vaut le plaisir de manger de vrais aliments. Clarisse Cremer (Banque Populaire) l’a bien compris et s’est donc offert un petit pamplemousse pour faire le plein de vitamine C dans les mers du sud. Pas impossible qu’elle gagne des places grâce à ce coup de boost.