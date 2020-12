Kevin Escoffier — ©Eloi Stichelbaut / polaRYSE

Le journal du 10 décembre

Kevin Escoffier est arrivé à La Réunion

Retour sur la terre ferme pour Kevin Escoffier qui, malgré toutes les péripéties qu’il a traversées sur PRB, son radeau de sauvetage puis avec Jean Le Cam, reste amer d’avoir abandonné la course à son arrivée à la Réunion, aux alentours de 6 h 30 (GMT +1), à bord du Nivôse.

« Je suis toujours un peu mélancolique aujourd’hui à terre, explique Escoffier. Peu importent les moments où c’est. C’est une phase de transition qui est toujours compliquée. Je reste toujours sur une déception qui est d’avoir abandonné sur le Vendée Globe, d’avoir perdu un bateau. Je l’ai toujours en tête bien évidemment même si j’ai aussi profité humainement de cette péripétie maritime. J’ai profité avec Jean Le Cam, c’était une très belle histoire. J’ai profité avec les marins du Nivôse, c’était une très belle histoire aussi. Mais je suis toujours un peu partagé, ce n’est toujours pas simple. Je vais être content de revoir ma famille mais je reste mélancolique et déçu d’avoir dû abandonner le Vendée Globe. »

Le classement à 9 h

1) Charlie Dalin (Apivia)

2) Thomas Ruyant (LinkedOut)

3) Louis Burton (Bureau Vallée 2)

4) Yannick Bestaven (Maître Coq)

5) Benjamin Dutreux (OMIA – Water Family)

Un peu de répit sur la route vers le cap Leeuwin

La baston à distance continue entre Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Le premier nommé a réussi à se laisser dépasser par le front dans des vents forts sans encombre – mais avec une certaine fatigue à l’arrivée – avant d’empanner et se remettre de ses efforts. Il s’est ensuite remis en route à plus vive allure. Son dauphin Thomas Ruyant l’a jouée prudente en prenant une trajectoire un plus nord pour ne pas se laisser piéger par le front. Avec un foil en moins c’eut été imprudent. Point positif de l’histoire : les conditions devraient désormais être plus clémentes sur la dernière portion de l’océan indien. « Je suis bien content d’avoir passé ce dernier obstacle dans l’océan Indien, poursuit le skippeur sur LinkedOut. On n’est à l’abri de rien, mais c’était le dernier phénomène costaud avant d’arriver dans le Pacifique ».

Dutreux et son live de France-Angleterre sur WhatsApp

Grand avantage du Vendée Globe 2020 par rapport à l’édition précédente, communiquer coûte moins cher, d’après Romain Attanasio (Pure – Best Western Hotels & Resort) et les skippeurs en profitent. Le compagnon de Sam Davies explique que Boris Herrmann a lancé l’idée d’un groupe WhatsApp. « C’est le plus actif et on lui en veut parfois parce qu’il parle trop (rires) ! Il y a Sam qui envoie des photos de l’avancée des travaux, chacun qui raconte un peu ses journées… Dimanche dernier, Benjamin Dutreux a commenté le match de rugby (Angleterre-France). Les Anglais étaient à fond ! » Ils ont un peu tremblé quand même, non ?