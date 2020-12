Kevin Escoffier a changé de bateau — Nivôse

Le journal du Vendée Globe du 6 décembre

Jean Le Cam et Kevin Escoffier ne sont plus ensemble

Après près d’une semaine de cohabitation à bord de Yes We Cam !, Jean le Cam a fait ses adieux à Kevin Escoffier, qu’il avait accueilli sur son bateau après le naufrage de PRB lundi en fin de journée. Ce dernier a été pris en charge par la Marine nationale à bord du Nivôse. Frédéric Barbe, commandant : « Kevin est en pleine forme, il va profiter d’une douche chaude. Nous mettons le cap vers la Réunion. C’est une belle journée qui commence ! » Pour Le Cam, la course en solitaire reprend. Il est 6e à seulement 413 miles de Charlie Dalin en attendant les bonifications liées au temps perdu dans l’opération de sauverage.

Le classement à 9h

1) Charlie Dalin (Apivia)

2) Thomas Ruyant, à 219 nm (LinkedOut)

3) Louis Burton (Bureau Vallée 2), à 240 nm

4) Damien Seguin (Groupe Apicil), à 369 nm

5) Yannick Bestaven (Maître Coq IV), à 397 nm

Sam Davies veut repartir hors course

Ils sont désormais cinq skippeurs à avoir abandonné sur l’impitoyable Everest des mers. Trois d’entre eux se trouvent au Cap : Alex Thomson, Sébastien Simon et Sam Davies. Ces deux derniers se sont promis de pleurer autour d’une bière en Afrique du Sud, après quoi, il faudra repartir soit à la maison, soit pour finir son tour du monde. Samantha Davies est plutôt du genre à opter pour la deuxième proposition.

« Je pense que c’est aussi la magie du Vendée Globe​ : la course s’arrête mais j’espère que l’aventure ne s’arrête pas. J’ai toujours dit que ma mission était de faire le tour du monde sur ce bateau. Pour moi, mais aussi pour Initiatives-Cœur, pour mécénat chirurgie cardiaque. Si je peux remettre le bateau en état et repartir, je suis motivée pour le faire. C’est le côté positif de l’histoire, j’ai toujours un mât, j’ai toujours ma quille ! »

Petite session rasage pour Romain Attanasio

Du côté de monsieur Sam Davies, Romain Attanasio, on est un peu plus pépère. Solidement calé à la 12e place de la course, le skippeur sur PURE – Best Western a empanné à 22 nœuds, prenant soin de respecter la zone d’exclusion des glaces. A présent dans des zones moins angoissantes, il a même pris le temps de se raser, une prouesse qu’on ne manquera pas de saluer vu la qualité du travail dans des conditions instables. « C’est un nouveau départ », sourit Attanasio. Parce qu’il le vaut bien.

🌍@VendeeGlobe J+27 : Après qq jours angoissants, j'ai repris du poil de la bête! Fin du courant des aiguilles, @initiativecoeur est arrivé à CapTown et j'ai mm pu me raser! Je mesure ma chance de pouvoir surfer les mers du Sud à bord de @PUREvoile-@BestWesternFr #CHAUDPATATE pic.twitter.com/miBLkeFUUR — Romain Attanasio (@RomainAttanasio) December 5, 2020

Des nouvelles de Jérémie Beyou

On n’oublie pas l’ex-grand favori de cette course sur Charal, qui vit selon toute vraisemblance ses derniers jours en tant que lanterne rouge du Vendée Globe. Il n’a plus que 300 miles de retard sur Sébastien Destremau, le Jimmy Casper de la voile. Beyou est comme tous les autres dans le grand sud. Il va maintenant devoir négocier la zone tumultueuse dans la jonction entre les océans atlantique et indien, après quoi la supériorité de son bateau par rapport à ceux de ses concurrents devrait s’exprimer et lui permettre de gratter quelques places.