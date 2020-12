Désormais à Leeds, Raphinha a inscrit son premier but avec le club anglais le 28 novembre face à Everton. — Peter Powell/AP/SIPA

A chacun sa version des faits. Dans une interview accordée à ESPN Brésil, Raphinha est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter précipitamment le Stade Rennais dans les dernières heures du mercato pour rejoindre le club de Leeds. Selon lui, la faute incombe aux dirigeants rennais qui auraient accepté l’offre du club de Marcelo Bielsa dans son dos. « J’étais focalisé sur le fait de disputer la Ligue des Champions avec Rennes, a indiqué le joueur. Mais, sachant que sans m’en avertir, ils avaient accepté une offre de Leeds pour un montant inférieur à celui de l’achat, je me suis senti dévalorisé ».

Le joueur brésilien de 23 ans, revendu pour 17 millions d’euros avec six millions de bonus n’a pas non plus apprécié que les dirigeants bretons lui fassent porter le chapeau. « J’ai joué le dimanche et après la partie, ils ont rejeté toute la responsabilité du départ sur moi », assure-t-il, un peu amer.

Pour les dirigeants rennais, c’est le joueur qui voulait partir

Début octobre, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, avait donné une tout autre version. « On a essayé de le retenir. On a discuté avec lui, même après le match dimanche mais je pense que son choix était fait depuis quelques heures », avait-il indiqué.

Nicolas Holveck avait également affirmé que c’était Raphinha qui avait voulu partir. « C’est le joueur qui nous a fait part de son souhait de partir, avait indiqué le président rennais. On a eu des discussions pour lui. Ce n’est jamais une bonne idée de retenir un joueur qui veut partir. »

Raphinha a débuté les trois derniers matches de Leeds comme titulaire, et a inscrit son premier but, celui de la victoire à Everton (1-0), le 28 novembre dernier.