Quel adversaire pour le PSG en 8es de finale? — UEFA/SIPA

Ah, zut, nous y revoilà. La phase de poules de la Ligue des champions a eu droit à son épilogue mercredi soir et les 16 équipes qui participeront aux 8es de finale de la compétition sont désormais connues. Parmi elles, un seul club français : le Paris Saint-Germain, qui a terminé premier de son groupe.

Son statut de tête de série avant le tirage au sort du 16 décembre lui permettra d’éviter les plus gros poissons, comme le Bayern Munich​, Liverpool ou la Juventus. Mais de gros tirages restent possibles. Le Barça de Messi et Griezmann, l’Atlético de Suarez et Félix ou l’Atalanta, que l’on se garde désormais d’inclure dans les tirages favorables sont autant d’équipes qui peuvent se dresser sur le chemin des hommes de Thomas Tuchel. A l’inverse, le Borussia Monchengladbach, la Lazio et le FC Porto paraissent plus jouables.