Au Parc des Princes,

Rien de tel pour oublier le contexte pesant qui entourait ce PSG-Basaksehir bis, après les événements de la veille, que de regarder Neymar faire l’amour au ballon et mettre la misère aux adversaires. Mercredi soir, le Brésilien a éclaboussé le Parc des Princes de toute sa classe, à l’image de ce formidable enchaînement, contrôle dos au but, petit pont sur un défenseur et galette enroulée en pleine lucarne au bout de quelques minutes de jeu seulement. Le numéro 10 n’avait pas dû beaucoup apprécier de devoir ranger ses crampons à cause du quatrième arbitre à l’origine du scandale. Il se sera finalement vengé sur de pauvres Turcs, sans solutions face à sa vitesse de percussion, sans grande envie d’être là, aussi, certainement.

Et si son deuxième but sur une passe de Mbappé ne restera pas dans les annales, le troisième, un scud du droit, montre que le joueur n’est pas non plus maladroit quand il s’agit d’avoiner depuis l’extérieur de la surface de réparation. On a parfois tendance à pester quand Neymar décide de tout faire tout seul, quitte à devenir une caricature de lui-même, mais quand il est au niveau de mercredi, il n’y a qu’à mettre les pieds sous la table et admirer le maestro. En conférence de presse, Thomas Tuchel a d’abord tenu à saluer « la performance extraordinaire » de son joueur, avant de laisser entendre que le meilleur est peut-être à venir.

Neymar et l’offrande à Mbappé

« Je sais qu’il se sent bien en ce moment, il a besoin d’avoir du rythme. Il a vécu une phase compliquée après le Final 8 car il a donné tout pour l’équipe à Lisbonne. Il a été a court de rythme, c’était dur de retrouver des capacités physiques, mais depuis quelques semaines il se sent mieux. Aujourd’hui il a montré un bon mix de tout ce qu’il sait faire, dribbler, percuter, passer, marquer ». Et faire marquer se permettra-t-on d’ajouter. Il n’a pas officiellement fait de passe contre les Turcs, mais avec le péno qu’il offre à Mbappé, toujours muet en Ligue des champions en 2020, c’est tout comme.

🇧🇷 Neymar has now scored 3 Champions League hat-tricks in his career ⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/AjqniVZqeB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020

Tuchel : « C’est un grand geste de sa part car à ce moment-là il aurait pu marquer le hat-trick, ce qui ne lui arrive pas non plus tous les jours en Ligue des champions [c’était le troisième de sa carrière mardi]. Mais non, il a préféré le donner à Kylian afin qu’il puisse mettre un terme à cette période sans marquer de but [son dernier remontait à décembre 2019 contre Galatasaray]. Ça montre que Neymar a un grand cœur, il pense toujours à ses coéquipiers, il a conscience à quel point c’est important pour Kylian de retrouver le chemin des filets. » Il sera finalement récompensé de son offrande en s’offrant tout de même le coup du chapeau et le ballon du match.

Probablement le meilleur joueur du monde à l’instant T

Avec les confrères, après le match, on a eu beau chercher, pas moyen de trouver un joueur qui pourrait à l’heure actuelle lui arriver à la cheville dans les cinq grands championnats européens confondus. On espère que les Parisiens mesurent la chance qui est la leur d’avoir dans leur rang un aussi beau joueur de ballon. Mais à les entendre, ils le savent bien. A ce titre, Nasser Al-Khelaïfi​ s’est pointé au micro de RMC pour dire toute la « confiance » qu’il a de voir Neymar prolonger son contrat avec Paris. Confiance et volonté partagées par le principal intéressé quelques minutes plus tard : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L’idée de partir ne me traverse pas l’esprit. »