Leo Messi — Alvaro Rivero/AP/SIPA

D’un Leo à l’autre. Alors que Neymar avait enflammé le cœur des supporters parisiens en annonçant vouloir rejouer avec Lionel Messi, en sous-entendant que ce serait plutôt du côté du PSG que de Barcelone, Leonardo a calmé le jeu samedi soir au micro de Canal +. « Quand on touche à nos joueurs, on n’est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres », s’est contenté de dire le Brésilien. Une façon de botter en touche sans nier ou confirmer quoi que ce soit.

Le directeur sportif parisien a également été sollicité sur un autre dossier chaud, celui de la prolongation de Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu’en 2022. Pour Leo, les choses avancent. « On a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, on va continuer. »