Thomas Tuchel — Dave Thompson/AP/SIPA

Une bien belle semaine pour Thomas Tuchel. L’entraîneur du PSG, dont la position était fragilisée pas plus tard que la semaine passée par une nouvelle contre-performance en championnat face à Bordeaux, se frotte les mains : une victoire quasi décisive à Old Trafford en Ligue des champions suivi d’un succès à Montpellier, qui plus est en ayant réussi à laisser les cadres au repos samedi, il y a de quoi être content.

« On a fait beaucoup de changements parce qu’on ne voulait pas chercher des excuses, sur la fatigue ou la concentration. On a confiance en tout le monde et c’était nécessaire d’avoir de l’énergie et de l’intensité. C’est pour ça qu’on a fait ça et je suis très content. », a commenté Tuchel en conférence de presse d’après-match. Hors de question, cependant, de se reposer sur ses lauriers après deux bons résultats.

« On a fait un bon match avec et sans ballon et on a gardé la concentration et la discipline. On a gardé notre structure, notre discipline et notre tête. On a répondu aux difficultés. C’est le plus important. On a maîtrisé le match pendant de longues périodes et on a gagné. On doit montrer encore mardi qu’on a vraiment changé depuis Bordeaux. On a joué à très haut niveau, avec tout le monde. On a joué avec la bonne attitude. Je veux absolument que ça continue. »