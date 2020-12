Montpellier-PSG EN DIRECT : Rafinha et Paris mettent le pied sur le ballon

On a du mal à l'écrire tel quel mais les faits sont têtus. Si le PSG ne joue qu'une mi-temps sur deux comme il en a pris l'habitude depuis quelques semaines, il pourrait bien terminer le week-end en dehors du podium de L1 pour la première fois depuis l'Edit de Nantes. Et le voir mordre la poussière à Montpellier n'est pas de l'ordre du fantasme, parce que les hommes de Der Zak roulent sur le championnat depuis un mois avec Savanier à la baguette, et parce que Tuchel a choisi de reposer des cadres fourbus par l'accumulation des matchs. Verratti, Kimpembé ou Neymar sont restés à Paris, et ils pourraient bien passer une mauvaise soirée devant leur télé.

>> Rendez-vous à partir de 20h30 pour ce vrai de choc de notre bonne vieille Ligue 1