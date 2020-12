Neymar se mue peu à peu en directeur sportif bis du Paris Saint-Germain. — FRANCK FIFE / AFP

En exprimant son désir de voir le PSG tenter Messi l'été prochain, Neymar a relancé le débat autour d'un possible départ de l'Argentin de Catalogne.

Au-delà de cette déclaration, c'est l'influence globale de Neymar au PSG qui semble chaque jour croître un peu plus.

« C’est certain que nous devons le faire l’année prochaine ». Il aura suffi de quelques mots de Neymar pour éclipser en partie la belle victoire du PSG à Manchester United la semaine passée et emballer à nouveau la machine médiatique à quelques heures de la réception de Basaksehir au Parc des Princes. Pourtant, de prime abord, cette interview du numéro 10 parisien n’a rien de particulièrement révolutionnaire. Neymar est un grand pote de Messi et l’entendre dire que ce qu’il souhaite le plus au monde c’est de rejouer un jour avec lui n’a rien de bien surprenant.

Ce qui change en revanche si l’on analyse la réponse que Neymar a fait au journaliste argentin Christian Martin, c’est que le Brésilien semble plus imaginer Messi avec lui sous le maillot du PSG que l’inverse. « C’est certain que nous devons le faire », sous-entendu : il faut qu’on essaye de le recruter la saison prochaine au PSG. Car c’est bien à cette question que le Ney a répondu, n’en déplaise aux supporters barcelonais qui depuis plusieurs jours soutiennent que leur ex a des envies de retour en Catalogne. Pour tirer tout ça au clair, on a saigné les internets de long en large afin de retrouver la question de notre confrère d’ESPN Argentina, en vain.

Neymar: "I want to play with Messi again. It's what I want more than anything else, to enjoy football with him on the pitch. Surely in the following year, we'll have to do it."



Neymar's contract expires in 2022, Messi's in 2021.pic.twitter.com/6sz3XZfPG4 — Zach Lowy (@ZachLowy) December 2, 2020

Souvent bien informé quand il s'agit de la Pulga, Christian Martin n’a pas voulu nous dire d'où lui était venu cette question. « Impossible mon ami, désolé », esquive-t-il poliment par sms. Dossier top secret. Il a tout de même confirmé avoir demandé au Brésilien si celui-ci espérait jouer avec Messi au Paris Saint-Germain, et non au Barça. On ne saura jamais si tout cela était savamment orchestré d’un côté comme de l’autre, ce qui est sûr c’est que cette sortie de Neymar est à prendre au sérieux. Le Brésilien se muerait-il en directeur sportif de luxe du PSG ?

Avec Neymar, « rien n’est dit au hasard »

« C’est difficile parfois de cerner le personnage, mais on sait qu’il y a tout une structure de communication derrière lui, donc on peut penser effectivement que la plupart de ses sorties médiatiques sont réfléchies, que rien n’est dit au hasard, estime Felipe Saad, l’ancien défenseur devenu consultant pour la chaîne RMC Sport. Ça ressemble quand même beaucoup à un message envoyé à son club afin de construire un projet sportif encore plus ambitieux la saison prochaine. » A un message envoyé à son club ou à une stratégie préparée en amont avec lui ? Impossible à dire en l’état actuel des choses, d’autant que Leonardo a astucieusement noyé le poisson ce week-end au micro de Canal.

Interrogé sur la sortie de son joueur, le DS parisien a joué les innocents. « La réponse [de Neymar], c’était pour les journalistes argentins et quand tu fais une interview en Argentine, c’est normal que tu parles de Messi, a-t-il balayé avant de calmer aussitôt le jeu. On doit garder du respect, c’est un joueur du Barcelone. Quand on touche à nos joueurs, on n’est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato, on est très contents de l’effectif qu’on a aujourd’hui. On a beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone, mais ce n’est pas le moment de parler de ça. » Ça c'est pour la version officielle. Car personne n’est dupe, nous explique l’ancien Parisien Tripy Makonda, « si le Qatar peut faire Messi l’été prochain, c'est évident qu’il ne va pas se priver ».

Il a d’ailleurs entamé les discussions en ce sens l’été dernier, quand Messi clamait de partout qu’il souhaitait quitter la Catalogne. Cela n’avait pu se faire à l’époque malgré les efforts de Neymar pour convaincre son pote que l’air parisien valait au moins celui des Ramblas, mais aujourd’hui le contexte a changé. Dans les colonnes du Parisien, l’ancien agent de Messi à l’origine de sa venue au Barça est formel : un retour de Neymar chez les Blaugranas la saison prochaine « est impossible ». « Avec les pertes subies à cause de la pandémie, le club ne peut, à l’heure actuelle, recruter que des joueurs libres, assure Josep Maria Minguella. Le Barça est dans une situation compliquée et la priorité est de stabiliser son économie ». Et ça Neymar le sait.

Lionel Messi et Neymar le 13 juillet 2017 à Tokyo. - Eugene Hoshiko/AP/SIPA

L’ancien Barcelonais Rivaldo, dans sa chronique sur Betfair il y a quelques jours : « Il sait probablement quelque chose de la direction du PSG sur la négociation ou les discussions avec Messi. Les deux sont amis et se parlent beaucoup. Neymar sait donc parfaitement que Messi est en fin de contrat et je pense qu’il fait pression sur le PSG pour que Leo soit recruté la saison prochaine. C’est le moment idéal pour le PSG d’essayer. Parce qu’il n’y aurait pas à négocier avec Barcelone ou à payer un transfert et que le PSG a comme garantie son ami Neymar. » Un ami qui irait jusqu’à faire de la venue de Messi une condition à sa propre prolongation, si l’on en croit les récentes infos du Mundo Deportivo.

Neymar, ambassadeur n°1 du PSG

Vrai ou pas, pour Makonda, le consultant PSG de France Bleu Paris, l’influence grandissante du Ney sur les destinées du club est désormais incontestable. « Après deux premières années compliquées avec ses blessures, on pouvait penser que son avenir ne se dessinerait pas forcément du côté de Paris mais les choses ont changé depuis. Je pense qu’il s’est bien acclimaté au club, au championnat, à la ville de Paris et qu’à 28 ans, son idée maintenant c’est de s’inscrire dans la durée au PSG, dans un club qui lui donne les clés, confie Makonda. Il a de plus en plus, de par son comportement, son jeu et son discours, cette stature d’ambassadeur n°1 du PSG. »

Au point de devenir le sous-marin de Leonardo lors du prochain mercato ? « On a toujours en tête cette idée que quand t’as un très grand joueur dans un club, c’est lui qui décide. Je n’irais pas jusque-là, le directeur sportif reste évidemment Leonardo, mais effectivement t’es obligé de prendre en compte les désirs d’un joueur comme Neymar, poursuit Makonda. Il a une énorme influence dans le club et c’est encore plus visible ces derniers mois ». Reste que si jamais ce deal devait se faire, ce serait probablement au prix d’un départ de Kylian Mbappé.

Felipe Saad : « Sportivement, on peut parfaitement imaginer que les trois puissent cohabiter, mais financièrement, faire venir Messi, même sans payer d’indemnité de transfert, c’est colossal. Ça va demander de gros efforts de la part du PSG pour réussir un tel coup. » Libre de s’engager où il le souhaite en janvier 2021, Messi a encore le temps de voir de quoi son avenir sera fait, d’autant que les élections à la présidence du Barça (le 24 janvier prochain) pourraient aussi peser dans sa décision. Ce qui laisse encore un peu de temps à Neymar pour convaincre son copain de faire le bon choix.