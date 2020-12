Le situation pourrait devenir compliquée pour le coach de Nice Patrick Vieira — L. Urman / Sipa USA / Sipa

« J’ai la force, l’envie et la détermination de continuer », expliquait Patrick Vieira après l’élimination du Gym de la Ligue Europa.

Les dirigeants du Gym ont finalement décidé de se séparer de lui.

Eliminé de la Ligue Europa jeudi soir après une cinquième défaite d’affilée, le Gym plongeait dans la crise. Encore un peu plus. Trop, finalement, pour les dirigeants de l’OGC Nice. Selon nos informations, ils ont décidé de se séparer du coach, embauché pendant l’été 2018. La nouvelle est en effet tombée dans la nuit : après un peu plus de deux saisons, Patrick Vieira n’est plus l’entraîneur des Aiglons.

Suite à ce nouveau revers dans la compétition européenne, le Champion du monde 1998 assurait avoir « la force, l’envie et la détermination de continuer ». Ses employeurs en ont décidé autrement. Selon Nice-Matin, Adrian Ursea et Frédéric Gioria, tous deux entraîneurs adjoints de Vieira, « seront propulsés à la tête de l’équipe dès l’entraînement de ce vendredi matin » et toute une réorganisation interne va être annoncée.

Nice « doit normalement être plus haut »

Dominés 2-3 par le Bayer Leverkusen, les Aiglons de Patrick Vieira ont été une nouvelle fois dépassés, avec une défense mise à mal. Après le fiasco face à la lanterne rouge Dijon (1-3), dimanche dernier à domicile, une réaction était attendue. « On sera là pour gagner », avait assuré Patrick Vieira avant la rencontre européenne. « Nous nous sommes vus trop beaux au départ. On a démontré qu’il y a encore énormément de choses à travailler pour nous permettre d’être plus ambitieux », a-t-il reconnu juste après cette nouvelle défaite.

Même Peter Bosz, l’entraîneur du Bayer Leverkusen, a jugé devant la presse que l’OGC Nice, qui était « une des favorites » de son groupe, « doit normalement être plus haut ».

« Les lendemains de match sont un peu compliqués »

Accueillis par une centaine de supporteurs leur demandant, on ne peut plus clairement, de se « bouger le cul » avant leur arrivée à l’Allianz Riviera jeudi soir, les hommes de Patrick Vieira n’ont pas trouvé la solution sur le terrain. Comme pour les dernières rencontres. En ce moment, « les lendemains de match sont un peu compliqués », a reconnu Hassane Kamara, auteur de l’un des deux buts de Nice face à Leverkusen.

🔴⚫️ Action de la Populaire Sud devant le centre d’entrainement de l’@ogcnice

Une centaine de supporters présents pour la sortie du bus des joueurs avant le match face au Bayer Leverkusen pic.twitter.com/YJBTWD0AQx — Maxime Bacquié (@maxime_bacquie) December 3, 2020

L’OGC Nice dans le creux de la vague, l’avenir du coach sur la Côte d’Azur semblait de toute façon compromis. Les supporteurs avaient même demandé son départ dans une pétition. Et Patrick Vieira se savait bien menacé. « Un entraîneur est toujours fragilisé quand une équipe se retrouve dans une phase comme celle que nous traversons », a-t-il concédé en conférence de presse après le match européen.

Vieira débarqué

Mais, selon lui, les résultats actuels ne remettaient pas « en cause le projet Ineos qui ne fait que débuter, ni les ambitions du club, ni mes ambitions personnelles ». Les dirigeants de l’OGC Nice ont tranché pour lui. Et leurs chemins se séparent.

Reste maintenant à savoir quel effet aura ce changement de tête pour le déplacement à Reims, dimanche soir dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Une réaction est attendue. Alors que le club était au pied du podium du championnat après sa victoire à Angers le 1er novembre, il a dégringolé jusqu’à la 11e place du classement.