Déjà éliminé de la Ligue des Champions, le Stade Rennais pouvait encore espérer vivre un printemps européen avec la Ligue Europa. Il n’en sera rien et c’est mérité tant les Rennais n’ont pas été au niveau ce mercredi soir sur le terrain de Krasnodar. Battus par les Russes (1-0) dans la « petite finale » du groupe E, les Bretons sortent par la petite porte alors que leur adversaire était pourtant largement à leur portée.

Quelque chose ne tourne vraiment pas rond depuis deux mois au Stade Rennais, empêtré dans une sale série (une victoire en 12 matchs). La faute bien sûr à une défense trop fébrile qui encaisse trop de buts et n’a plus réalisé de clean-sheet depuis le 26 septembre. C’est cette fois Damien Da Silva qui a enterré son équipe en deuxième mi-temps. Sur un long ballon russe, le capitaine rennais s’est littéralement fait manger par l’attaquant suédois Marcus Berg qui a trompé Romain Salin d’un extérieur tout en finesse (71e).

Une équipe pas au niveau tout simplement

Ce serait dur de faire porter toute la responsabilité de la défaite rennaise au seul Damien Da Silva. Car on ne va pas se mentir, les Rennais n’ont tout simplement pas existé mercredi soir en Russie à l’exception du jeune Adrien Truffert et du gardien Romain Salin qui avait sauvé les meubles en première mi-temps sur une frappe de Berg.

Top : Truffert, Nyamsi et Salin plus rassurant que Gomis

Flop : Nzonzi l’expérimenté et le reste de l’équipe y compris Camavinga