Rashford et Fernandes, a love story — Dave Thompson/AP/SIPA

Manchester United, c’est du costaud. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont confirmé leur succès inaugural au Parc des Princes en s’imposant très largement à domicile contre le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, le RB Leipzig (5-0). Un succès qui s’est rapidement dessiné grâce à l’ouverture du score de Greenwood (20e) mais a eu du mal à se confirmer avant l’entrée de Marcus Rashford à la 63e.

En une demi-heure, l’attaquant aura fait trembler les filets de Leipzig​ à trois reprises, offrant aux siens un large succès. Bruno Fernandes, dans son infinie bonté, a laissé Anthony Martial tirer un penalty en toute fin de match pour s’offrir un but. Bref, Manchester United vit bien et continue sa course en tête dans la poule du Paris Saint-Germain, revenu à hauteur des Allemands avec trois points mais toujours à bonne distance des Anglais, qui comptent six unités.