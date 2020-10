Porto a gagné 2-0 — Miguel Riopa/AP/SIPA

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille : le FC Porto a battu l’Olympiakos 2-0 à domicile. Bonne, parce que malgré le zéro pointé en deux matchs, les hommes d'André Villas-Boas sont mathématiquement toujours dans la course à la qualif en Ligue des champions. Mauvaise, parce que l’OM est maintenant dernier de sa poule et que même le reversement en Ligue Europa paraît difficilement accessible.

Les joueurs de Sérgio Conceição, sonnés par le départ de Danilo lors de leur premier match sur la pelouse de Manchester City, ont cette fois tenu leur rang contre les Grecs en ouvrant rapidement le score (Vieira 11e), avant de gérer leur avance et de sceller le sort de la rencontre dans les dernières minutes grâce à une tête de l’ancien Nantais Sérgio Oliveira.

Porto compte donc trois points avant de recevoir Marseille, qui n’a déjà plus aucune marge de manœuvre. Pression.