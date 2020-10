Le Mancunien Phil Foden dribble la défense marseillaise, mardi 27 octobre. — Dave Winter/BPI//SIPA

L’Olympique de Marseille a lourdement chuté 3-0 mardi soir au stade Vélodrome contre Manchester City en Ligue des champions.

Pour Florian Thauvin, la Ligue des champions « c’est un autre niveau, il faut être honnête ».

Les Marseillais n’ont cadré que deux tirs durant tout le match.

Au stade Vélodrome,

C’était la crainte de beaucoup, elle semble se dessiner après seulement deux journées. L'Olympique de Marseille a été puni 3-0 par Manchester City, mardi soir au stade Vélodrome, pour la deuxième journée de Ligue des champions. Une deuxième défaite en deux journées après celle reçue la semaine dernière en Grèce par l’Olympiakos (1-0), qui interroge sur le niveau de l’OM à l’échelon européen. Même s’il faut relativiser : les Marseillais affrontaient mardi soir l’un des favoris de la compétition.

Florian Thauvin, qui n’a pas réussi à exister durant la majeure partie du match sauf sur une belle frappe sèche (54e) déviée par le gardien de Manchester City, Ederson, est un peu le symbole de cette impuissance. Alors qu’il réalise un bon début de saison. « Malheureusement on n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on voulait. C’est un autre niveau, il faut être honnête. Quand on passe tout le match à 30 m de notre but et qu’il reste 70 m à parcourir pour aller marquer, c’est dur d’avoir les jambes. Il va falloir qu’on progresse dans l’utilisation du ballon », a reconnu Florian Thauvin au micro de RMC Sport.

« On doit faire mieux, entraîneur inclut »

Les joueurs de l’OM ont plutôt bien défendu et un Manchester City ne s’est pas montré plus dangereux que ça : une à deux occasions en première mi-temps, trois ou quatre en seconde. Mais les Marseillais ont été très largement surclassés. « C’est une équipe qui a beaucoup de talent, ils ont montré qu’ils étaient supérieurs. Le score est ce qu’il est, on a beaucoup couru, beaucoup défendu mais ça n’a pas suffi », s’est montré un brin fataliste Steve Mandanda. « Ça fait sept ans que nous n’avons pas participé à la Ligue des champions, on doit apprendre tous ensemble », a voulu positiver Florian Thauvin.

Hé Mourad, c'était comment le match ? Heu... Regarde Marseille c'était les oranges là en bas. Bon ils ont perdu mais si le 26 met un but de 50 mètres, qui sait ? #OMMCI pic.twitter.com/Tqi7mqHkW5 — Mourad (@MouradAerts) October 28, 2020

André Villas Boas a aussi reconnu que beaucoup de chemin restait à faire. « C’est un adversaire d’un niveau supérieur, mais c’est aussi pour ça que nous voulions nous qualifier pour la Ligue des champions. C’est la première expérience dans cette compétition pour beaucoup de joueurs, on doit gagner en expérience et faire mieux. Entraîneur inclus. »

Expérience ou pas, les joueurs Marseillais peuvent quand même nourrir certains regrets. A commencer par le fait de s’être sabordé soi-même avec cette mauvaise remise de Valentin Rongier vers Caleta Car, offrant le but à des Citizens qui n’en demandait pas tant. « Tu prends un but comme ça, tu fais du mal à toi-même », a reconnu Villas Boas, même s’il a préféré expliquer que Rongier voulait ressortir proprement.

Deux tirs cadrés

Là ou le bât blesse, et surtout pour les supporters Marseillais, c’est encore le peu d’animation offensive proposée par une équipe qui n’a cadré que deux tirs en 90 minutes. Fâcheux quand ta devise est « Droit au But ». L’OM n’a d’ailleurs toujours pas marqué en Ligue des champions cette saison. « On aurait pu faire mieux dans l’utilisation du ballon. On s’est battus à avec nos armes, on aurait pu essayer de plus jouer peut-être, mais on ne sait pas comment ça se serait passé », a constaté Steve Mandanda qui en a tout de même encaissé trois.

Pour Villas Boas, il était hors de question de proposer une formation plus offensive face à Pep Guardiola. « Si tu joues à quatre en défense, ils vont rentrer. A cinq, tu contrôles plus la largeur. Mais il n’y a rien de nouveau, c’est une équipe qui a la possession de balles, tu peux avoir une, deux ou trois occasions dans le match et c’est tout. Mais c’est pareil pour tous les adversaires. »

Sauf que l’OM n’avait pas proposé beaucoup plus lors de son premier match face à l’Olympiakos. « La double confrontation contre Porto sera déterminante, nous ne nous attendions pas à obtenir de point contre City », a préféré rassurer André Villas Boas. Et il ne faudra surtout pas se contenter de si peu si l’OM veut éviter de réitérer le 0 pointé de 2013/2014. C’est l’ambition de Mandanda, déjà présent lors de ce triste record pour un club français : « Déjà il faut prendre des points. C’est le premier objectif, après on verra pour le reste. » Car avec onze défaites de suite, l’OM n’est plus qu’à un match perdu d’un nouveau triste record. Sacrément triste quand on connaît l’importance de la C1 à Marseille.