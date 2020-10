Kylian Mbappé suivi de près par Bernardo Silva — Thibault Camus/AP/SIPA

Souvenez-vous de 2017, l’épopée monégasque en Ligue des champions, l’éclosion de Kylian Mbappé, les caviars de Bernardo Silva… Bref, la belle époque. Aujourd’hui, le Français roule pour Paris et le Portugais se démène au milieu des stars de Manchester City​, où il patauge un peu après une deuxième saison de feu. Mais il s’y sent bien en Angleterre, l’ami Nanardo. Et il ramènerait bien Kyky dans ses valises comme ça, pour le kif.

« C’était déjà un joueur très spécial quand on était à Monaco et c’est aussi un ami. Si on pouvait l’acheter, ça serait pas mal, hein », s’est marré Silva dans une interview accordée à L’Equipe, où il est aussi revenu sur l’échec du Final 8, chez lui à Lisbonne, contre l’Olympique lyonnais (1-3).

Le Vélodrome lui réussit

« Beaucoup de choses n’ont pas bien marché ce soir-là. » Comme le choix de Pep Guardiola de ne pas l’aligner, ni même le faire rentrer sur la pelouse ? « Le coach fait ses choix et j’ai une très bonne relation avec lui. J’étais triste contre tout le monde. » Face à l’OM, Bernardo Silva aura l’occasion de se consoler. Le Vélodrome lui réussit d’ailleurs plutôt bien : lors de sa dernière saison monégasque, il y avait inscrit deux buts.