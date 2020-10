André Villas-Boas sur le banc de l'OM, le 25 janvier 2020. — Daniel Cole/AP/SIPA

C'était une petite phrase un peu l'air de rien, mais quand même sacrément vache. Après la victoire face à l'OM de l'Olympiakos en Ligue des champions, Mathieu Valbuena n'avait pas loupé son ancienne équipe. « J'ai vu peu d'âme dans cette équipe. Je n'ai pas vu de personnalité, je n'ai pas vu d'entraide entre eux, je n'ai pas vu de leader », avait-il déclaré à RMC. Ce qui n'a pas beaucoup plu à l'entraîneur marseillais, André Villas-Boas.

« Je n’attendais pas ça d’un joueur expérimenté comme lui, a-t-il soufflé lors de la conférence de presse de veille de match, alors que l'OM affronte mardi soir Manchester City. Ça n’a rien à voir. Sa réponse vient du résultat du match. C’est un match qui finit à 1-0 mais qui aurait pu finir sur un match nul ou 1-0 pour nous avec l’action de Dario Benedetto. »

Pour Villas-Boas, l'OM « a cet âme et cette solidarité, on l'a déjà été prouvé contre Metz ou Lille ou lors de la saison dernière. Mais on cherche d'abord des réponses dans notre jeu, pas dans notre solidarité. »