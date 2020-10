Mathieu Valbuena a été insaisissable pour ses retrouvailles avec l'OM en Ligue des champions. — LOUISA GOULIAMAKI / AFP

L’Olympique de Marseille a été battu en toute fin de match par l’Olympiakos 1-0 pour son retour en Ligue des Champions après sept ans d’absence.

Mathieu Valbuena, l’ancien joueur de l’OM, a été l’un des grands artisans de la victoire de l’Olympiakos.

Mathieu Valbuena en forme olympique. L’Olympique de Marseille, a été battu sur le fil par l' Olympiakos (1-0), mercredi soir en Grèce pour son retour en Ligue des Champions, après sept ans d’absence. Les Grecs ont marqué dans le temps additionnel, un but d’autant plus cruel qu’il vient d’un très bon travail de l’ancien olympien, Mathieu Valbuena, parti se faire voir chez les Grecs.

Cela faisait déjà plus d’une demi-heure que les Marseillais, et surtout Steve Mandanda, repoussaient les assauts de l’Olympiakos, quand Mathieu Valbuena est venu déposer une balle sur la tête du rentrant Ahmed Hassan pour offrir une victoire finalement logique à son équipe (90+1). « C’est vrai que c’est un petit pincement au cœur mais je suis aujourd’hui très content pour l’Olympiakos parce que je pense qu’on mérite cette victoire », s’est réjoui Mathieu Valbuena au micro d’RMC Sport, conscient d’avoir joué un mauvais tour à son ancien club.

« Un match très très spécial pour moi »

Assez discret en première mi-temps même s’il a fait de bons décalages, Mathieu Valbuena s’est montré de plus en plus présent au fur et à mesure de la partie. A l’inverse de l’Olympique de Marseille. Il a été très présent et a joué juste, en trouvant souvent ses coéquipiers d’attaque. « J’ai été décisif, j’aurais pu l’être avant mais Steve a fait de beaux arrêts », a commenté l’ancien marseillais, alors que sa frappe à bout pourtant aurait pu donner un avantage plus tôt dans la partie à l’Olympiakos (70e). Il était un peu plus tôt à l’origine du but refusé à l’Olympiakos pour un hors-jeu (52e).

J’espère que Payet et Thauvin vont demander un autographe à Valbuena à la fin du match. Un joueur qui a vraiment marqué l’histoire de l’OM, lui — Vice (@ViceIsFootball) October 21, 2020

« C’était un match très très spécial pour moi, ce n’était pas facile, dans un contexte comme celui-là, de retrouver l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Mais quand on est sur le terrain, on joue. Aujourd’hui, je suis à l’Olympiakos, j’en suis très heureux, et on a fait une très belle partie », s’est montré satisfait l’ancien international. Valbuena a surtout permis à son équipe de remporter un premier match face à un concurrent direct pour la seconde place qualificative, pendant que le favori Manchester City battait à domicile le FC Porto (3-1) dans l’autre match de ce groupe.