HOMMAGE Sur les stades de L1 et L2, une minute de silence sera observée ce week-end à la mémoire de Samuel Paty, mais aussi de Bruno Martini, décédé mardi

Bruno Martini sur le banc de Montpellier. — PASCAL GUYOT / AFP

Le football professionnel français rendra hommage à Bruno Martini lors des huitièmes et neuvièmes journées de L1 et L2 disputées ce week-end (entre vendredi et lundi). Une minute de silence sera observée sur la totalité des terrains.

« Aux côtés de l’hommage national rendu à Samuel Paty, le football professionnel français sera uni ce week-end pour rendre hommage à Bruno Martini avant le coup d’envoi des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, évoque la Ligue de Football Professionnel (LFP). Sous le choc de sa disparition, l’ensemble du football professionnel tenait à rendre hommage à ce gardien et cet homme d’exception. »

« Il a profondément marqué l’histoire des clubs où il a évolué »

L’ancien gardien de l’équipe de France (31 sélections en 1987 et 1996), d’Auxerre, Nancy et Montpellier, est décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d’un arrêt cardio-vasculaire. Le 12 octobre, il s’était effondré sur le parking du centre de formation du MHSC, dont il a été directeur adjoint, avant d’être transféré dans un état grave au CHRU de Montpellier.

« Bruno Martini aura profondément marqué l’histoire des clubs où il a évolué et de l’équipe de France », rappelle la LFP.