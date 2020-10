FOOTBALL On croira voir évoluer le FC Metz en Ligue des champions

Voilà à quoi ressemblera le nouveau maillot third du PSG. — Capture d'écran/PSG.fr

La troisième collaboration entre la marque Jordan brand et le PSG n’a pas fini de parler d’elle. Le champion de France a dévoile son maillot third spécial Ligue des champions, imaginé en partenariat avec la marque fondée par le meilleur basketteur de tous les temps. Officiellement, les couleurs grenat et blanche font référence à la Air Jordan VII, une paire de sneakers inaugurée par Michael Jordan lors du All-Star Game 1992.

Le PSG dévoile son nouveau maillot third, en collaboration avec Jordan. 🥵 pic.twitter.com/tz1ehDwO4f — Actu Foot (@ActuFoot_) October 6, 2020

Officieusement, ce nouveau maillot ressemble surtout à un drapeau du Qatar ambulant, ce qui devait bien finir par arriver après toutes ces années. Il sera porté par Neymar et Mbappé exclusivement en Ligue des champions, et cela rappellera aux plus nostalgiques d’entre nous les heures glorieuses du FC Metz en Coupe d'Europe.