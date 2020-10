Clara Burel n'ira pas en 8e de finale à Roland-Garros, du moins en 2020. — Javier Garcia/BPI/Shutterstock/SIPA

A Roland-Garros,

Clara Burel n’ira pas en 8e de finale pour cette fois, mais c’est une histoire de mois, si on en croit la Chinoise Zhang Shuai. La tombeuse de la jeune espoir tricolore à Roland Garros s’est confondue en compliments pour son adversaire près une victoire un peu miraculeuse, tant la Bretonne a fait les points et les fautes, mais surtout les fautes sur ses trop nombreuses balles de break non converties​, par exemple à 5-3, 0-40 en sa faveur dans le premier set.

🎙🇫🇷 La déception de Clara Burel juste après son match :

"Je ne suis pas passé loin, mais elle a mieux géré les points importants".

La française s'incline 7/6, 7/5 face à la Chinoise Shuai Zhang. #RG20



« Elle joue extraordinairement bien. Même si on a joué l’une contre l’autre la semaine dernière, je pense qu’elle s’est tellement améliorée depuis une semaine. Dès le départ, j’ai remporté chaque point au prix d’une bataille très serrée. J’ai beaucoup appris d’elle la semaine dernière et aujourd’hui également. C’est une excellente jeune joueuse. Je pense qu’elle va avoir un avenir radieux. Elle joue un tennis formidable. Je l’aime beaucoup ».

Et Zhang ne s’est pas arrêtée-là. « Elle peut faire des angles incroyables, mettre du lift, des slices, des amortis, des passings... Elle a tous les coups, j’ai l’impression. C’est vraiment une joueuse incroyable. Elle est si jeune, elle a déjà tout ce qu’il faut pour gagner sur le terrain. J’ai l’impression que j’apprends encore en jouant contre elle». Et personne ne l’a payée pour dire ça. C’est pour quand la place de numéro 1 mondiale, du coup ?