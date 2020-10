Clara Burel s'est qualifiée pour le 3e tour de Roland-Garros. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

L’affiche du jour

Euh… Choix difficile. Enfin disons qu'aucun match ne se dégage vraiment. Alors on va prendre quelques risques et choisir l’affiche 100 % espagnole 100 % spécialistes de terre battue 100 % noms à rallonge entre Bautista Agut et Carreno Busta. Ok, ce n’est pas sexy comme ça sur le papier, mais pour voir du joli tennis, c’est sans doute là qu’il faudra être. Et ce sera dès 11h sur le Lenglen.

Les favoris du jour

Deux anciens vainqueurs du tournoi seront sur les courts ce samedi. Novak Djokovic, qui sera opposé à Galan en fin de journée sur le Central, et Jelena Ostapenko, qui jouera face à Badosa sur le Simonne-Mathieu, là aussi en fin de journée. On suivra aussi Tsitsipas chez les hommes et Kenin chez les femmes.

Les Français du jour

Deux Françaises défendront nos couleurs en ce samedi. D’abord Clara Burel, qui aura sa chance face à la Chinoise Zhang en début d’après-midi. Un peu plus tard, Fiona Ferro entrera en lice sur le Central face à la Roumaine Tig. Et il y aura aussi de quoi faire. Bref, on y croit.

La météo du jour

Miracle sur Roland ! On devrait avoir une petite heure de soleil en début de journée, si jamais les astres s’alignent. Après, on reprend notre petite routine : pluie, froid et vent. De grandes chances que le jeu soit même arrêté dans le cœur de l’après-midi.

La phrase du jour

Après sa victoire au troisième tour contre Mertens, Caro Garcia a avoué que le public avec la jauge apportait une énergie différente au Grand Chelem français. « Cela donne un feeling différent, explique-t-elle. Le public est peu nombreux mais à 100 % derrière moi, encore plus chaud et partisan que les années précédentes. Ce n’est que du bonheur pour moi. En plus, j’ai la chance de profiter des grands courts. Je suis pleine de gratitude, c’est une chance. »

Le pari osé du jour

Eh bah vous savez quoi, mais on va la jouer 100 % cocorico. Comme vendredi, avec les victoires de Garcia et Gaston, on mise sur un sans faute de nos Bleues, avec deux qualifications de Ferro et Burel pour les huitièmes de finale. Histoire de sauver définitivement ce Roland des abysses.