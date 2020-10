Roland-Garros - 3e tour EN DIRECT: Thiem doit s'arracher pour maîtriser Ruud... Gaston bientôt en piste face à Wawrinka...

Belle journée aujourd'hui à Roland-Garros. Enfin, niveau tennis. Parce que la météo s'annonce affreuse et on ne sait pas trop comment vont pouvoir se dérouler les matchs. Mais sinon, que du lourd ! On commence avec Dominic Thiem opposé au jeune Casper Ruud, pas encore catalogué terreur mais pas loin. On enchaînera avec notre petit Hugo Gaston, seul Français présent au 3e tour. Profitons-en, parce que cela être diablement compliqué face à Stan Wawrinka. Ce sera dur aussi pour Caroline Garcia, face à Mertens, mais on a confiance en elle pour passer en deuxième semaine. Il le faut, de toute façon. La patrie en a besoin.

>> Comme d'hab, on se retrouve vers 11h00 pour le lancement de la journée...