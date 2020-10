Roland-Garros - 3e tour EN DIRECT : Deux Françaises sur les courts aujourd'hui... Suivez la journée en live

Tant qu'il y a des Français, nous, ça nous va. Enfin, en l'occurrence, des Françaises, puisque cette année se sont les femmes qui sauvent la patrie. Caroline Garcia déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, ce sont Clara Burel et Fiona Ferro qui vont tenter de l'imiter ce samedi. Respectivement face à la Chinoise Zheng et la Roumaine Tig en match 2 et match 3, c'est à dire au coeur de l'après-midi si la pluie nous laisse tranquilles. Pour le reste, on aura du Djokovic, du Tsitsipas, du Kenin, bref un joli programme...



>> Soyez avec nous tout au long de la journée pour suivre cette nouvelle journée à Roland...