Le derby tant attendu n’aura pas lieu. Les Clippers, qui menaient pourtant 3-1 en demi-finale de conférence ouest contre Denver, ont fini par craquer. Ils se sont inclinés (104-89) lors du match 7, mardi soir, et ne rejoindront donc pas les Lakers en finale.

La désillusion est immense pour l’autre équipe de Los Angeles, qui échoue une nouvelle fois à atteindre le dernier carré de la NBA​, alors qu’elle n’en avait jamais été aussi près en cinquante ans d’existence. Sa défaillance a été totale. Offensive, à l’image des 14 et 10 points des stars Kawhi Leonard et Paul George auteurs d’un indigne 10/38 aux tirs, défensive en laissant l’adversaire rentrer un tir sur deux, et psychologique, Doc Rivers n’ayant pas trouvé les mots pour relancer ses joueurs.

« On a eu tellement d’occasions de gagner au cours des trois derniers matchs… Il faut donner du crédit aux Nuggets. Ils ont continué à jouer ensemble, alors que nous, non. Nous n’avons pas été à la hauteur de nos attentes », a-t-il déploré.

En face, le géant Nikola Jokic a réussi un triple-double (16 points, 22 rebonds, 13 passes), et Jamal Murray a marché sur l’eau (40 points). Ce sont eux qui ont permis aux Nuggets de remonter leur retard de sept points au début du troisième quart-temps.

