LeBron James est en mission — Mark J. Terrill/AP/SIPA

Les Lakers n’avaient pas de temps à perdre. L.A. a facilement dominé les Rockets (119-96) pour clore sa série 4-1 et filer en inale de conférence, sa première depuis le sacre de 2010. Ce sera aussi la première fois que LeBron James disputera une finale à l’Ouest, lui qui peut se vanter d’afficher un 9/10 en conférence Est.

C’est lui qui a encore présidé aux destinées des Lakers avec une détermination sans faille et une puissance dont on ne cessera de dire à quel point elle est bluffante à 35 ans. Ses 29 points, 11 rebonds et 7 passes en trente et une minutes ont largement contribué à étouffer les infimes espoirs de remontée de Rockets qui n’en avaient plus vraiment sous la semelle.

Un Lakers-Clippers en finale ?

La question a été réglée dès le 1er quart-temps remporté 35-20 par L.A., très agressif, à l’image du dunk en « coast-to-coast » (course d’un panier à l’autre) du « King », et qui a ensuite capitalisé sans jamais oublier de défendre – mention au contre d’Alex Caruso sur James Harden.

C’est aussi à trois points que la différence s’est faite, les Lakers en plantant 19 sur 37, quand leurs adverses ont sérieusement vendangé (13/49). Avec cette qualification bouclée 4-1, les Lakers s’offrent un peu de répit dans leur quête encore longue d’un 17e titre de champion. Leur prochain adversaire n’est toujours pas connu, Denver parvenant encore à résister aux Clippers (3-2).