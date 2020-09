Charles Leclerc s'est crashé lors du GP de Monza. — JENNIFER LORENZINI / POOL / AFP

Après la colère froide de Charles Leclerc il y a une semaine lors du Grand Prix de Belgique à cause d’un arrêt au stand totalement manqué, place à la sortie de route dimanche. Lors du GP d'Italie à Monza, le pilote Ferrari a été contraint d’abandonner la course après avoir raté un virage et terminé sa course dans le décor. Heureusement, si les images sont assez violentes, le Monégasque est ressorti indemne de sa monoplace.

« J’ai perdu la voiture, il n’y a pas à aller chercher plus loin que ça », a-t-il simplement déclaré au micro de Canal + après l’accident. Pour Leclerc et l’écurie Ferrari, les semaines – et les galères – se suivent et se ressemblent cette saison.